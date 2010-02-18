Томенко: можливі три варіанти розвитку подій

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що на сьогодні не може йти жодної мови про збір підписів депутатів на підтвердження існування чинної коаліції.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами віце-спікера, збір підписів може відбуватися тільки тоді, коли йтиме мова про створення нової коаліції у ВР.

«Збір підписів про створення коаліції - це завдання виключно для Партії регіонів», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, якщо виходити з норм закону та здорового глузду, то збір підписів на підтвердження діяльності нинішньої коаліції не може відбуватися, оскільки Регламент ВР як закон вступив у дію вже після сформування коаліції.

Як наголосив М.ТОМЕНКО, якщо виходити з необхідності збору підписів на підтвердження діяльності коаліції, то також потрібно збирати підписи і за вже ухвалені закони та кадрові рішення.

«Тому збір підписів зараз може відбуватися тільки з боку Партії регіонів за створення коаліції на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА та формування нового уряду», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому, за його словами, за 10 днів Верховна Рада може почути тільки єдину інформацію, що стосується можливого створення нової коаліції.

За його словами, у зв’язку з цим можливі три варіанти розвитку подій – або буде створена нова коаліція, або мова йтиме про переобрання ВР, або нинішня коаліція продовжить свою діяльність.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова ВР Володимир ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, що підтверджують існування коаліції у парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв’язку зі вступом в дію Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то йтиметься про формування нової коаліції.