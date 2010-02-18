Регіонали вже анонсували день «похорону» коаліції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 2 березня оголосить про припинення діяльності коаліції, якщо не будуть зібрані підписи про її існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, це буде зроблено у зв`язку з тим, що відсутня необхідна кількість народних депутатів у складі коаліції. О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що таким чином «коаліція припиняє своє існування, і наступає місячний термін на формування нової коаліції».

На запитання журналістів, що буде, якщо В.ЛИТВИН не оголосить про припинення діяльності коаліції, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Це буде нелогічна дія». «Якщо вже пішли якоюсь дорогою, то зупинятися або звертати убік абсолютно нелогічно», - підкреслив він.

При цьому депутат додав, що такі дії не відповідатимуть регламенту Верховної Ради України, який прийнятий як закон.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова ВР Володимир ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, які підтверджують існування коаліції в парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв`язку зі вступом у силу Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то мова піде про формування нової коаліції.