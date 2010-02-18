Люди Литвина - проти відміни «коронації» Януковича

Блок Литвина не підтримуватиме проекту постанови щодо відміни дати інавгурації новообраного президента.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

Він зазначив, що Блок Литвина голосував за постанову, якою призначалася інавгурація Президента на 25 лютого. «Ми визначилися з датою інавгурації», - наголосив він. За його словами, фракція не бачить підстав скасовувати дану постанову. Він відкидає звинувачення представників фракції БЮТ, що визначення дати інавгурації є «тиском на суд», де розглядається позов від кандидата у Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО щодо дій ЦВК.

За словами С.ГРИНЕВЕЦЬКОГО, саме проект постанови щодо відміни дати інавгурації, який пропонується фракцією БЮТ, можна назвати тиском на суд.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

17 лютого, ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ уже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.