Гриценко пропонує Януковичу самому очолити уряд

У фракції «Наша Україна - Народна самооборона» зараз немає більшості, яка б ухвалила рішення про вихід з коаліції.

Про це сказав народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Коментуючи заяву голови ВР Володимира ЛИТВИНА з вимогою надати докази існування коаліції, А.ГРИЦЕНКО заявив: «голова Верховної Ради не повинен був робити такої заяви. Закон про Регламент, що був введений в дію лише 17 лютого, не має зворотної сили, тому вимагати якісь докази та підписи ЛИТВИН не має жодного права».

За словами А.ГРИЦЕНКА, зруйнувати існуючу коаліцію можна лише у випадку, коли якась з фракцій у її складі з неї вийде.

«Прем’єр ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ не має наміру виходити з коаліції. «Наша Україна - Народна самооборона» також ухвалила подібне рішення», - зазначив депутат.

Він переконаний, що помилки Віктора ЯНУКОВИЧА після виборів - перша промова російською мовою, перше інтерв’ю зарубіжним ЗМІ, заяви з питань, що роз’єднують (Чорноморський флот, ГТС, НАТО, мова тощо) - відштовхнули від союзу з Партією регіонів групу В’ячеслава КИРИЛЕНКА, яка теоретично могла приєднатися до нової коаліції.

«Політична ситуація сьогодні зайшла у глухий кут. Є новообраний президент, стара коаліція, прем’єр та уряд. Зрозуміло що прем’єр-міністр і глава держави співпрацювати не будуть. Тому, на жаль, вирішити цю ситуацію безконфліктно неможливо, - вважає А.ГРИЦЕНКО. - ЯНУКОВИЧ може продовжити працювати з ТИМОШЕНКО, але доброго з цього нічого не буде”.

“Теоретично чинний уряд можна відправити у відставку, але у парламенті все одно залишається стара коаліція, яка може не підтримати призначення нових міністрів. У цій ситуації напрошується рішення, яке я пропонував ще рік тому, - новобраний президент повинен сам очолювати уряд і формувати його незалежно від існування коаліції», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.