Ющенко дав Григорію Омельченку Героя України

А заступнику Черновецкого - «За заслуги»

Президент Віктор ЮЩЕНКО присвоїв народному депутату Григорію ОМЕЛЬЧЕНКУ звання Герой України з врученням ордену Держави. Як передає кореспондент УНІАН, нагороду Г.ОМЕЛЬЧЕНКУ вручив сьогодні глава держави. Також В.ЮЩЕНКО вручив орден Ярослава Мудрого ІІ ступеню голові Національного банку Володимиру СТЕЛЬМАХУ та орден Ярослава Мудрого ІV ступеню голові СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ. Орден «За заслуги» отримав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

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