Посол США каже, що прийде на інавгурацію Януковича

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ планує взяти участь в інавгурації новообраного Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Зокрема, на запитання, чи планує він узяти участь в інавгурації, посол відповів: «Так».

Дж.ТЕФФТ також підтвердив, що отримав запрошення взяти участь в інавгурації. «Наскільки я розумію, всіх послів запросили на інавгурацію», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на посаду Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

17 лютого ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів і обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.

БЮТ уже зареєстрував у ВР проект постанови про скасування рішення щодо дати інавгурації.