Полтавський губернатор не квапиться у відставку

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ вирішив піти у відставку не в день інавгурації Президента, а тільки після призначення нового губернатора.

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі ТРК "Лтава".

"Я вже говорив, що піду з цього поста разом з ЮЩЕНКОМ, оскільки не розумію, як я в Полтавській області упроваджуватиму російську мову, наприклад. Але є ж процедура. Справа не в тім, що я тримаюся за це крісло. Не в моїх правилах кинути все, а ви тут займайтеся підтопленням і чим хочете далі. Так не робиться. Інтереси держави понад усе. Я залишуся до призначення нового голови адміністрації", - заявив губернатор.

За його словами, він передасть владу і справи новопризначеному губернатору.

"Коли це відбудеться, я не знаю. Там теж свої проблеми. Подання Президенту має робити уряд, а цей уряд чи інший - не ясно. Але я свою місію виконаю, і не кину роботу. Це не в моїх правилах. Але потім я піду. Це точно!", - сказав В.АСАДЧЕВ.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар В.АСАДЧЕВА раніше повідомив, що губернатор має намір подати заяву про відставку в день інавгурації нового Президента.