БЮТ обіцяє піти в опозицію, якщо...

БЮТ піде в опозицію, якщо у Верховній Раді у законний спосіб буде створена нова коаліція без участі цієї політичної сили.

Про це заявив БЮТівець Сергій Власенко в ефірі 5 каналу.

"Коаліція зараз існує. Вона створена і існує. Існує уряд, який призначений цією коаліцією. Якщо хтось у Верховній Раді готовий створити іншу коаліцію - будь ласка, ми до цього готові", - зазначив він.

"Якщо в складі цієї коаліції не буде БЮТ, то БЮТ піде в європейську, цивілізовану опозицію і не буде чіплятися за владу", - підкреслив Власенко.

Але він наголосив, що "все це необхідно зробити у спосіб, передбачений Конституцією і законами України".

"Дії, які здійснив Литвин по оголошенню про 10 днів - це абсолютно політична дія, яка не має під собою жодних юридичних підґрунть, і, на мій погляд, не несе за собою жодних політичних наслідків", - вважає БЮТівець.

Як відомо, у середу, 17 лютого спікер Володимир Литвин попросив представників коаліції у 10-денний термін надати документи, що підтверджують її існування.

Українська правда