Сьогодні ВАСУ візьметься за позов Тимошенко

Сьогодні об 11.00 Вищий адміністративний суд України в режимі засідання розпочне розгляд справи за позовною заявою кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

Як повідомляє сайт офіційний Ю.ТИМОШЕНКО, передбачається, що кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні особисто візьме участь у засіданні ВАСУ з розгляду справи.

"Я думаю, що обов’язково Юлія Володимирівна буде на першому засіданні з розгляду цієї справи", - сказав раніше керівник Центрального виборчого штабу кандидата Олександр ТУРЧИНОВ.

Підтримати Ю.ТИМОШЕНКО під час судового розгляду до будівлі Вищого адміністративного суду (вул. Московська, 8) прийдуть її прихильники.

Як повідомлялося, 16 лютого Ю.ТИМОШЕНКО подала до Вищого адміністративного суду України позовну заяву щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів глави держави.

17 лютого ВАСУ відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Ю.ТИМОШЕНКО до Центрвиборчкому. Ухвалою суду визначено, що позовну заяву було подано у встановлений законом строк, і вона відповідає вимогам ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Того ж дня Вищий адміністративний суд частково задовольнив клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову Ю.ТИМОШЕНКО та зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування з виборів Президента та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА главою держави до закінчення розгляду даної адміністративної справи.

Згідно з ухвалою суду, справа розглядатиметься колегією суддів у складі всіх суддів Вищого адміністративного суду, крім суддів, які відсутні з поважних причин. Суддя-доповідач у справі – Олександр НЕЧИТАЙЛО.