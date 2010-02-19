Верховна Рада позбавила Януковича депутатства

Проголосували 248 народних депутатів

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Віктора ЯНУКОВИЧА. Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 428, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували за це рішення фракція БЮТ та переважна більшість членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Повноваження В.ЯНУКОВИЧА були припинені у зв’язку з поданою ним відповідною заявою.

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