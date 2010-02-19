Верховна Рада позбавила Януковича депутатства
10:26, 19 лютого 2010Політика
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Проголосували 248 народних депутатів
Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 428, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували за це рішення фракція БЮТ та переважна більшість членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.
Повноваження В.ЯНУКОВИЧА були припинені у зв’язку з поданою ним відповідною заявою.
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