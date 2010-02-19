Внутрішні війська очепили ВАСУ, туди підтягнулись люди Януковича

У Києві біля будівлі Вищого адміністративного суду України, де сьогодні розглядатиметься позов прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії, перебувають близько 500 прихильників лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Московській, де розташований ВАСУ, починаючи майже від підземного переходу зі станції метро «Арсенальна», вздовж тротуарів з обох боків встановлено металеві паркани, за якими на проїжджій частині вишикувались бійці Внутрішніх військ МВС.

Крім того, безпосередньо біля центрального входу до суду на тротуарі також встановлено металеву огорожу.

З проїжджої частини вхід до будівлі суду вільний. Рух вулицею Московською, крім транспорту загального користування, обмежено.

На підході до ВАСУ встановлено близько 50 невеликих наметів із символікою Партії регіонів.