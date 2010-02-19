Посол Швейцарії представить швейцарську клініку «Valere»

24 лютого о 15.00 в Premier Palace Hotel (Парадіз) (Київ, бул. Шевченка 5/7) відбудеться прес-конференція за участю надзвичайного і повноважного посла Швейцарії в Україні Й.В. Пан Георг ЦЮБЛЕРА на тему: «Вихід найбільшої швейцарської клініки «Valere» на український ринок.

Швейцарська приватна клініка «Valere» - офіційний медичний консультант Олімпійської збірної Швейцарії.

Презентацію та відеоконференцію з представниками клініки для журналістів і гостей проведе представник швейцарської клініки - компанія "Group ZAMATEC SA".

Після заходу відбудеться фуршет, на якому журналісти зможуть поставити питання спікерам.

Учасники прес-конференції: надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні Й.В. Пан Георг ЦЮБЛЕР, а також засновник швейцарської компанії "Group ZAMATEC SA" та лікарі клініки (у форматі відео).

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