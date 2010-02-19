У ПР заявляють, що Тимошенко чинить тиск на суддів ВАСУ

У Партії регіонів заявляють, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО чинить тиск на суддів Вищого адміністративного суду України.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Влада продовжує використовувати адмінресурс для своїх приватних цілей. Ю.ТИМОШЕНКО продовжує демонструвати цинічне і безцеремонне порушення Конституції і законів. Вона викликає у Кабмін суддів Вищого адміністративного суду і як прем’єр-міністр чинить на них тиск, вимагаючи ухвалити потрібне їй рішення у її позові проти ЦВК”, - йдеться у заві.

У Партії регіонів також повідомляють, що перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, “брутально порушуючи закон про міліцію, дав вказівку першому заступнику міністра внутрішніх справ Михайлу КЛЮЄВУ про фабрикацію так званих порушень у ході виборів”.

”19 лютого, виконуючи вказівку ТУРЧИНОВА, заступник міністра внутрішніх справ змусив працівників міліції займатися не охороною правопорядку, а допомагати ТИМОШЕНКО в її судовому позові проти ЦВК”, - заявляють у Партії регіонів.

Як наголошують у цій партії, “усе це – прямий посадовий злочин”.

“І Партія регіонів вимагає в Генеральної прокуратури порушення кримінальної справи проти всіх осіб, які зловживають службовим становищем в угоду власним інтересам”, - заявляють “регіонали”.