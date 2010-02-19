Тимошенко: я сьогодні буду боротися за Україну

Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній день важливим для України, оскільки сьогодні вона захищатиме не вибори, а країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні перед початком судового засідання у Вищому адміністративному суді України з розгляду її позову щодо оскарження протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

«Сьогодні я прийшла захищати не вибори Президента. Я прийшла захищати Україну. Я не хочу, щоб майбутнє моєї держави, майбутнє мого народу будувалося на фальсифікаціях, на фальші, на обмані, так як це відбулося у другому турі президентських виборів 2005 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, вона завжди вірила в те, що справедливість і чесність є, і за них варто боротися.

«Я сьогодні буду боротися за Україну, доводячи свою позицію правовим засобом. І вірю, що верховенство права, право звернутися до правосуддя в таких досить важливих життєвих історичних моментах держави – це і є демократія, це і є панування верховенства права», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.