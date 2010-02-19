У Януковича - проти прямої трансляції з ВАСУ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України пішла до нарадчої кімнати для розгляду клопотання про пряму трансляцію на радіо та телебаченні судового засідання за позовом кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО щодо рішення Центральної виборчої комісії про результати виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, клопотання подав представник Ю.ТИМОШЕНКО в суді Андрій ПОРТНОВ.

Представники ЦВК в суді у відповідь на запитання головуючого на засіданні стосовно їхньої позиції з приводу цього клопотання сказали: «На розсуд суду».

Водночас представник третьої особи – лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Андрій ФЕДУР висловився проти прямої трансляції судового засідання, однак був не проти, щоб працівники ЗМІ проводили відео- та фотозйомку процесу.