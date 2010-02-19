Литвин придумав випробування для коаліції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що підтвердженням існування коаліції стане голосування за проект державного бюджету на поточний рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Звертаючись до заступника міністра фінансів, В.ЛИТВИН зазначив, що уряд має внести проект бюджету, і «ми його поставимо на голосування, щоб підтвердити, чи є коаліція».

«Бо всі ці розмови - є чи немає (коаліції) - повинні підтверджуватись практичними рішеннями», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він закликав уряд внести проект держбюджету на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого В.ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, які підтверджують існування коаліції в парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв`язку зі вступом у силу Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то мова піде про формування нової коаліції.