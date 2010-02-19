Лавринович підозрює, що суд щодо виборів може затягнутися

Перший віце-спікер парламенту, представник у Вищому адміністративному суді України інтересів кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Олександр ЛАВРИНОВИЧ не виключає, що судовий процес за позовом іншого кандидата Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії через винесення ВАСУ великої кількості ухвал може тривати довго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам у ВАСУ.

«Це залежить від процесу. Якщо буде багато ухвал, зупинок, то це може тривати довго. Все залежить від суддів. Це неможливо прогнозувати», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.