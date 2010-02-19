Тимошенко пояснила, чому подала позов до ВАСУ

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пояснює своє звернення у Вищий адміністративний суд України з позовом до Центральної виборчої комісії тим, що у нижчих судових інстанціях її команді не було надано можливості отримати відповіді на заяви про порушення під час голосування у другому турі виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час свого виступу на засіданні ВАСУ.

«Тільки тому, що у всіх інших інстанціях нам не дали можливості діяти, щоб зняти усі сумніви, щоб зняти усі перестороги і встановити істинний результат. Якщо б це робилося на кожному етапі, можливо, у нас не було б зараз і необхідності звертатися до вас (до суддів ВАСУ – УНІАН) і давати цей позов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, по суті, ВАСУ є першою й останньою інстанцією оскарження протоколу результатів виборів, який було затверджено Центрвиборчкомом.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, її позов поданий «не тільки в інтересах окремої політичної сили». «Сьогодні мій позов в інтересах того, щоб ствердити в Україні відчуття того, що справедливість, коли народжується, вона рухає прогрес вперед», - зауважила вона.