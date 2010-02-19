Черновецький хоче знати про кожну бурульку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав киян не бути байдужими і повідомляти його особисто про бурульки, виявлені на дахах будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, мер наголосив: «Це дуже серйозне питання, тому я беру його на особистий контроль. Звертаюсь до усіх киян не бути байдужими і телефонувати мені особисто на «15-51» та повідомляти про виявлені бурульки. Я обіцяю вам миттєву реакцію. Крім того, вимагаю від керівників районів та начальників профільних управлінь приділити особливу увагу проблемі бурульок у столиці. В разі нехтування моїми дорученнями я буду звертатися до прокуратури», – повідомив мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав киян бути уважними та обережними, враховуючи погодні умови, що сприяють утворенню бурульок.

Як поінформував перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, головам районів доручено посилити роботу з ліквідації бурульок, залучити необхідну кількість фахівців, відмежувати небезпечні місця попереджувальними обмежувальними стрічками та створити комісії по контрою за ліквідацією бурульок.