Керівникові офісу Ющенка дадуть посаду в МЗС?
15:17, 19 лютого 2010Політика
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Дані джерела у Кабміні
Керівника офісу Президента України Руслана ДЕМЧЕНКА планують призначити на посаду заступника міністра закордонних справ України.
Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
Як відомо, Р.ДЕМЧЕНКО є фаховим дипломатом із 21-річним стажем роботи на дипломатичних посадах у Центральному апараті МЗС, закордонних дипломатичних установах України (в США, Туреччині, Сербії та Чорногорії), в Головній службі зовнішньої політики та Службі державного протоколу і церемоніалу Секретаріату Президента України. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
У 2000-2003 рр. працював Генеральним консулом України у м.Стамбул, в 2003-2005 рр. – на посаді посла України в Сербії і Чорногорії.
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