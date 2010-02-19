Керівникові офісу Ющенка дадуть посаду в МЗС?

Керівника офісу Президента України Руслана ДЕМЧЕНКА планують призначити на посаду заступника міністра закордонних справ України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Як відомо, Р.ДЕМЧЕНКО є фаховим дипломатом із 21-річним стажем роботи на дипломатичних посадах у Центральному апараті МЗС, закордонних дипломатичних установах України (в США, Туреччині, Сербії та Чорногорії), в Головній службі зовнішньої політики та Службі державного протоколу і церемоніалу Секретаріату Президента України. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

У 2000-2003 рр. працював Генеральним консулом України у м.Стамбул, в 2003-2005 рр. – на посаді посла України в Сербії і Чорногорії.