Ющенко: ми зараз стали заручниками двох людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає основні політичні сили парламенту від досягнення закулісних домовленостей.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер”.

Згідно з повідомленнями, основними темами розмови стали підсумки виборів та перспективи розвитку політичної ситуації.

Зокрема, під час інтерв’ю В.ЮЩЕНКО детально прокоментував шанси проведення дострокових виборів до парламенту та формування різних конфігурацій коаліції. При цьому він застеріг від закулісних домовленостей, які тривають між двома основними політичними силами парламенту. Сценарій їхнього об’єднання, на переконання глави держави, нестиме загрози ключовим демократичним завоюванням та незалежності країни в цілому.

Він критично оцінив спроби окремих політичних сил поставити під сумнів результати президентських виборів.

«Ми зараз стали заручниками двох людей. Причина, з якої ми увійшли у цю фазу, – це неповага до закону, зневага до виборця... Ми бачимо непростий процес фіналізації виборів», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я все намагатимусь зробити для того, щоб ми через право, через законність пройшли всі ці виклики», – запевнив Президент.