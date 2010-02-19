Герман розказала, як вимірюватиме пульс коаліції

Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що підтвердженням існування нинішньої коаліції буде голосування за ухвалення державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні журналістам.

«Вимірюванням пульсу коаліції буде голосування за бюджет. Якщо коаліція справді жива, як стверджують її члени, значить дуже швидко буде прийнятий бюджет», - сказала Г.ГЕРМАН.

Якщо цього не станеться, тоді, за словами депутата, необхідно створювати нову коаліцію та обирати новий уряд.