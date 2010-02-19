ВР відмовила Симоненку у націоналізації

Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект Закону «Про повернення майна базових галузей народного господарства, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, у власність держави (націоналізацію)», який був внесений лідером фракції КПУ Петром СИМОНЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 34 народних депутати із 389 зареєстрованих у залі.

Проголосували за законопроект у повному складі фракція КПУ, а також три народних депутати від Партії регіонів, четверо з БЮТ та один із НУ-НС.

Даним законопроектом був визначений порядок націоналізації, оцінка майна і порядок відшкодування його вартості, порядок передачі майна у власність держави.

Законопроектом також визначались основні принципи, порядок та умови націоналізації, органи, що здійснюють націоналізацію.