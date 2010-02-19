Литвин каже, що запропонував коаліції «соломонове рішення»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосить наступного пленарного тижня про розпад коаліції, якщо йому не будуть надані документи, що засвідчують існування коаліції.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Якщо не будуть витримані необхідні формальності, то доведеться на наступному пленарному тижні сказати, що коаліція не існує. Тому є час”, - сказав голова ВР. Водночас він наголосив, що не цікавиться тим, чи йде збір підписів народних депутатів на підтвердження існування коаліції. “Мене це не цікавить. Питання: збирають чи не збирають – це воля народних депутатів”, - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер зауважив, що усі звинувачення на свою адресу з приводу цього оголошення він не сприймає. “І працювати нема бажання, і втрачати нічого не хочеться. Втрачати, я маю на увазі у плані тих посад, які мають в уряді і за якими стоять депутати, які сидять або працюють в сесійній залі”, - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, він запропонував “соломонове рішення”, щоб коаліція надала документи, які засвідчують її наявність. “Не підтверджують, а, зверніть увагу на формулювання, подала документи, які засвідчують наявність коаліції. Це коаліційна угода, а також підписи народних депутатів, яких повинно бути не менше, ніж 226”, - сказав він.

В.ЛИТВИН також наголосив, що він не сприймає заяв деяких депутатів, що його політична сила має вийти із коаліції, якщо не бачить себе в ній, аби можна було точно стверджувати про її розпад. “Я не можу сприйняти і зрозуміти деякі твердження, що, скажімо, хай вийде фракція ЛИТВИНА. Якщо вона виходить, то формально начебто коаліція залишається”, - сказав він.