Литвин: інавгурацію можна скасувати потім

, оскільки навряд чи ВАСУ скасує результати виборів

Київ. 18 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить перешкод у проведенні 25 лютого інавгурації новообраного Президента, оскільки навряд чи Вищий адміністративний суд України скасує результати виборів.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

В.ЛИТВИН наголосив, що ВАСУ має два дні на розгляд скарги Юлії ТИМОШЕНКО. “Протягом двох днів суд має винести вердикт і це, думаю, відбудеться”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, якщо суд ухвалить рішення про скасування результатів рішення, то Верховна Рада ухвалить відповідне рішення щодо скасування інавгурації.

“Але, судячи з оцінок, у тому числі і з табору Юлії ТИМОШЕНКО, і також з оцінок міжнародного співтовариства, вони стоять на тому, що суд не скасує рішення ЦВК”, - сказав голова ВР.