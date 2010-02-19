Литвин: інавгурацію можна скасувати потім
“Але, судячи з оцінок..."
, оскільки навряд чи ВАСУ скасує результати виборів
Київ. 18 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить перешкод у проведенні 25 лютого інавгурації новообраного Президента, оскільки навряд чи Вищий адміністративний суд України скасує результати виборів.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу “Рада”.
В.ЛИТВИН наголосив, що ВАСУ має два дні на розгляд скарги Юлії ТИМОШЕНКО. “Протягом двох днів суд має винести вердикт і це, думаю, відбудеться”, - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, якщо суд ухвалить рішення про скасування результатів рішення, то Верховна Рада ухвалить відповідне рішення щодо скасування інавгурації.
“Але, судячи з оцінок, у тому числі і з табору Юлії ТИМОШЕНКО, і також з оцінок міжнародного співтовариства, вони стоять на тому, що суд не скасує рішення ЦВК”, - сказав голова ВР.