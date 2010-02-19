ВАСУ продовжить розгляд позову Тимошенко завтра
21:42, 19 лютого 2010Політика
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Перерву оголошено до 9.30
У засіданні Вищого адміністративного суду України за позовом кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 9.30 20 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив сьогодні увечері головуючий на засіданні суду Олександр НЕЧИТАЙЛО після заслуховування пояснень члена ЦВК Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО.
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