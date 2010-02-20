Прихильники Януковича прибрали намети перед будівлею ВАСУ

Прихильники новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прибрали намети, які були перед будівлею Вищого Адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, рух транспорту по вулиці Московській повністю відновлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відкликала з ВАСУ свій позов до Центрвиборчкому. Вона звинуватила колегію суддів у небажанні встановити об’єктивну істину у справі та у формальному підході до розгляду позову.

ВАСУ залишив без розгляду позов у зв’язку з тим, що позивач подав клопотання про відкликання цього позову.

ВАСУ своєю ухвалою поновив дію протоколу Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Рішення суду набуває чинності з моменту оприлюднення і оскарженню не підлягає.