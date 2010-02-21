У Росії померла рідна сестра Шухевича

У неділю в місті Нальчик, в Росії, померла рідна сестра головнокомандувача УПА Романа Шухевича Наталія, повідомляє “Радіо Свобода”. Жінка не дожила 4 днів до свого 88-річчя.

Наталія Шухевич народилась на Львівщині 25 лютого 1922 році, була третьою дитиною в родині. Її брати Роман і Юрій були старшими.

7 вересня 1940 року студентку Львівського медінституту Наталію Шухевич заарештували і засудили на процесі 59 членів ОУН на 10 років робіт на лісоповалі на Уралі і 5 років заслання в Казахстані. Дівчина провела 7 років таборів і відбула заслання в Казахстані, де познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, теж висланого на роботи.

Батько помер на засланні в Кемерово у 1948 році, мати на засланні у Казахстані у 1956 році, брата Юрія вбили у червні 1941 у тюрмі на Лонцького.

У 1956 Наталія Шухевич разом з чоловіком повернулась на Львівщину і оселилась неподалік Львова. Проте радянські спецслужби ретельно стежили за родиною Наталії Шухевич. Сім’я не витримала такого тиску і переїхала у Нальчик (Кабардино-Балкарія, Росія), на батьківщину чоловіка.

Наталя у своїх спогадах пригадувала, що «востаннє бачила брата Романа у 1938 році. Роман був веселим, компанійським, дотепним, добрим. Грав на фортепіано. Захоплювався спортом. Він і брат Юрко належали до Українського спортивного та до Карпатського лещетарського (лижного) клубів.

Був дуже гарний, мав кучеряве, золотисте волосся, чудово танцював, любив ходити на бали, хоча не завжди мав можливість, бо вони були платні. Любили його дівчата».

Сестру Р.Шухевича поховають у Львові. Про дату наразі невідомо.