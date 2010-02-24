Матчук про радіацію, поганий парламент і Ющенка в ролі Мойсея

Екс-голова Рівненської облдержадміністрації, народний депутат України Віктор МАТЧУК обіцяє добитись надання Поліссю особливого статусу через радіаційне забруднення краю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за підсумками своєї діяльності на посаді губернатора області.

За словами екс-губернатора, відтепер Рівненщина буде його виборчим округом. Він зауважив, що особливу увагу приділятиме Поліссю, зокрема, відстоюватиме надання цьому краю особливого статусу, зважаючи на забрудненість території внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас В.МАТЧУК заявив, що тиждень роботи у парламенті справив на нього негативне враження.

Він вважає, що безлад у парламенті не припиниться доти, доки Верховна Рада займатиметься невластивими їй функціями і не ініціюватиме реформування системи влади.

Крім того, В.МАТЧУК повідомив, що поки що не може знайти взаєморозуміння та спільної мови з колегами-депутатами, у більшості з яких, за його словами, переважає «партійна складова».

Як приклад, В.МАТЧУК розповів про випадок, коли один з народних депутатів запитав у нього, чому він виступає проти того, щоб посаду голови Рівненської ОДА обійняла певна особа. За словами В.МАТЧУКА, він відповів, що той розвалить область. На це депутат сказав: «Це ж добре. Чим гірше буде, тим краще люди згадуватимуть про тебе. Тим менше у тої політичної партії, яку він представляє, шансів набрати голоси на наступних виборах».

За словами В.МАТЧУКА, він сказав співбесіднику: «Ви хворі», і почув у відповідь: «Ні, це ти хворий».

«Тому я не можу зрозуміти, хто з нас хворий», - сказав В.МАТЧУК

Відповідаючи на запитання щодо оцінки діяльності Президента Віктора ЮЩЕНКА, В.МАТЧУК навів історію з Біблії, в якій пророк Мойсей 40 років водив ізраїльський народ по пустині, доки не привів його до омріяної незалежності та свободи.

Довідка УНІАН. Центральна виборча комісія 1 лютого визнала В.МАТЧУКА обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна - Народна самооборона» замість Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року.

16 лютого В.МАТЧУК на засіданні Верховної Ради склав присягу народного депутата України.