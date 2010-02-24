Литвин завтра вирішить, чи допомагати ПР з поваленням Тимошенко

Фракція Блоку Литвина завтра визначиться щодо підтримки проекту постанови про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, необхідно бути «свідомим того, що треба припинити війну, або треба зрозуміти, хто підписується добровольцем на війну».

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні складається ситуація, коли «вибори закінчились, війна розпочалася». Він підкреслив, що цього допустити не можна. «Якщо хтось думає, що завербує у ВР необхідну кількість голосів для проведення бойових дій, то, на моє глибоке переконання, це не те, що потрібно країні», - наголосив В.ЛИТВИН.

Крім того, за його словами, не можна допустити, щоб парламент «всліпу було використано для реалізації тих чи інших сценаріїв». Спікер зауважив, що в інших країнах не траплялися випадки, коли б пропрем’єрська фракція наполягала на голосуванні за резолюцію про висловлення недовіри уряду і при цьому ініціювала б позачергове засідання парламенту.

В.ЛИТВИН підкреслив, що така ініціатива не може бути реалізована.

Він нагадав, що питання про недовіру уряду має розглядатися відповідно до закону про регламент ВР. За його словами, йдеться про те, що відповідно до процедури регламентний комітет має сформувати питання до уряду протягом чотирьох днів, уряд протягом трьох днів має дати відповіді на них.

В.ЛИТВИН зазначив, що за 10 днів з моменту реєстрації проект постанови щодо недовіри уряду парламент має визначити день і час розгляду даного питання.

Як повідомляв УНІАН, у Партії регіонів заявляли, що розгляд проекту постанови про висловлення недовіри уряду планується внести до порядку денного одного з чергових засідань парламенту.