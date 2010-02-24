Литвин назвав день, коли вимагатиме 226 підписів за будь-яку коаліцію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що у вівторок, 2 березня, звернеться до Ради коаліції з вимогою надати документи, які підтверджують її існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Дайте 226 підписів про будь-яку коаліцію, я оголошу, що нова, стара, модернізована коаліція існує», - зазначив В.ЛИТВИН:

Він переконаний, що на дострокові вибори Верховної Ради «99% депутатів йти не хочуть, якщо їм навіть пообіцяли місця у прохідних списках». При цьому спікер нагадав вислів: «Обіцяти – не значить одружуватися».

В.ЛИТВИН підкреслив, що депутати мають лише один вихід – «зціпивши зуби, мобілізуватися і працювати».

Відповідаючи на запитання, яка більша вірогідність – створення нової коаліції чи формування технічного уряду за домовленістю політичних сил без формального створення коаліції - В.ЛИТВИН наголосив, що «Конституція України і закон про Кабінет міністрів України не передбачає (створення) технічного уряду». Він підкреслив, що «новий уряд можливий за умови коаліції».

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова ВР В.ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, які підтверджують існування коаліції в парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв`язку з набуттям чинності Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то мова піде про формування нової коаліції.

21 лютого новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що вже наприкінці наступного тижня буде створена нова парламентська коаліція «Стабільність і реформи».

Сьогодні В.ЛИТВИН заявив про отримання від представників фракції Партії регіонів проекту коаліційної угоди.