Лідер НУ-НС відмовляється говорити про нову коаліцію

Керівник фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО провів консультації з першим віце-прем`єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ про подальшу долю демократичної коаліції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО повідомив сьогодні журналістам.

«Ми давно не бачилися. Обмінялися думками щодо поточної ситуації», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Водночас лідер фракції НУ-НС відмовився повідомити, чи досягнуті які-небудь домовленості про збереження коаліції у складі фракцій БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.

«Я поки що на сьогоднішній день коментувати подальші питання не буду», - сказав він.

Разом з тим, відповідаючи на питання, чи обговорювалася під час консультації тема можливих спільних дій фракцій НУ-НС і БЮТ під час процедури інавгурації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, М.МАРТИНЕНКО зазначив: «При чому тут інавгурація до нашої коаліції? Інавгурація – це абсолютно інша процедура, обраний Президент... Ми до сьогоднішнього дня перебуваємо в одній коаліції».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні, 24 лютого, заявив, що у вівторок, 2 березня, звернеться до Ради коаліції з вимогою надати документи, які підтверджують її існування.

«Дайте 226 підписів про будь-яку коаліцію, я оголошу, що нова, стара, модернізована коаліція існує», - сказав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на питання, яка більша вірогідність – створення нової коаліції чи формування технічного уряду за домовленістю політичних сил без формального створення коаліції - В.ЛИТВИН сказав, що «Конституція України і закон про Кабінет міністрів України не передбачають (створення) технічного уряду». Він зазначив, що «новий уряд можливий за умови коаліції».