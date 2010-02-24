Ющенко надав статус національного «Бабиному Яру»
22:56, 24 лютого 2010Політика
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Указ Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав державному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» статус національного.
Текст відповідного указу від 24 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави.
Високий статус, йдеться в документі, надано, враховуючи значення державного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» для увічнення пам`яті жертв нацистських переслідувань та з метою сприяння дальшому розвитку заповідника.
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