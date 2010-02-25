Медведєв приревнував Януковича до Європи?

Президент Російської федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ відмовився від участі у церемонії інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА через рішення останнього здійснити свій перший закордонний візит до Європейського Союзу, а не до Росії.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«Росіянам точно це не сподобалось. Вони б дуже хотіли, аби ЯНУКОВИЧ приїхав спершу до Москви», - сказав він.

Експерт зауважив: «Це сигнал зі сторони Кремля – якщо не хочете бути нашим найголовнішим партнером, то маєте такий ефект».

При цьому Г.ГРОМАДСЬКИЙ не виключив, що можуть бути інші причини цього рішення.