Янукович прибув на Банкову

Президенту віддають військові почесті

Розпочалась церемонія надання військових почестей Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ на площі перед офіційною резиденцією глави держави. Як передає кореспондент УНІАН, площа прикрашена державними прапорами України. Перед будинком офіційної резиденції Президента України вишикувані воїни Почесної варти трьох видів Збройних сил України. На церемонії присутні голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ. Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Іван СВИДА віддав рапорт Верховному головнокомандувачу Збройних сил України В.ЯНУКОВИЧУ. Після цього І.СВИДА представить главі держави командувачів видів ЗСУ. В.ЯНУКОВИЧ має прийняти рапорт начальника Почесної варти та у супроводі начальника Генерального штабу ЗСУ обійти стрій воїнів Почесної варти. Потім відбудеться церемонія підняття Державного прапору України та Прапора Президента України. Пролунає Державний гімн у виконанні військового оркестру. Прозвучать 10 залпів артилерійського салюту. Наприкінці церемонії воїни Почесної варти пройдуть перед Президентом урочистим маршем.

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