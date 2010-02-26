Пинзеник знайшов вихід зі складної економічної ситуації в Україні

Колишній міністр фінансів України Віктора ПИНЗЕНИК вважає, що для виходу зі складної економічної ситуації в Україні необхідно провести дострокові парламентські вибори.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ПИНЗЕНИКА.

„Критичність економічної ситуації, в якій знаходиться Україна, потребує проведення дострокових виборів до Верховної Ради України”, – наголошує В.ПИНЗЕНИК.

На його переконання, три головні чинники зумовлюють необхідність дочасних виборів:

“Перший - для виходу з ситуації та подальшого економічного прориву потрібно вкрай непросте лікування. В умовах популізму, властивому всім політичним силам, не варто сподіватися на таке лікування півтора року до чергових парламентських виборів. Останній рік президентських виборів є наочним підтвердженням такої поведінки. Дострокові вибори дадуть країні п’ятирічну перерву від стихійного лиха популізму, в яке перетворюються вибори в Україні”, - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Ще однією причиною для проведення дострокових виборів народних депутатів він вважає той факт, що ймовірність формування стабільної більшості за нинішнього розкладу сил у парламенті є дуже малою. “Більшості - не для поділу посад, а для необхідних країні рішень. Два головних політичних гравці й надалі заважатимуть один одному. Зміняться лише ролі. Спроба об’єднання цих сил небезпечна переходом до монополії однієї політичної сили. Швидкі дострокові вибори в нинішніх умовах здатні змінити конфігурацію сил у парламенті та сформувати стабільну більшість. Критичність економічної ситуації в умовах відсутності виборів у наступні п’ять років може бути добрим чинником тиску для прийняття необхідних рішень”, - зауважив В.ПИНЗЕНИК.

Також він вважає, що у суспільстві немає відчуття критичності нинішньої ситуації. За словами В.ПИНЗЕНИКА, весь період з початку кризи 2008 року був використаний не на боротьбу з кризою, а на її маскування, внаслідок чого проблеми тільки посилились. Він нагадав, що країна має критичний дефіцит бюджету та перебуває на утриманні кредиторів. “Але суспільного відчуття цих проблем немає. Поки що немає. Та воно з’явиться дуже швидко. Бо наростаючі виразки хвороб приховувати стало вже неможливо. Дострокові вибори, як свідчить наш власний досвід, - це не гарантія для успіху, це шанс. Якщо цей шанс не використати, то спрацює інший – ті ж дострокові вибори. Тільки приймати це рішення будемо не усвідомлено, а під тиском критичних економічних обставин. І відбудуться одночасно як парламентські, так і президентські вибори”, - переконаний колишній міністр фінансів.

„Глибока системна економічна криза стала головним чинником політики в Україні. Загравати з нею не радив би нікому”, - підсумував В.ПИНЗЕНИК.