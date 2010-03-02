Екс-радник Ющенка написав життєві орієнтири для майбутньої коаліції

Без обов’язкової домовленості про неприпустимість повернення в Україну компанії "Венко – Прикерченська. Ltd" та закіплення в коаліційній угоді положення, що черноморський шельф залишається у виключній власності держави та управлінні нею, будь-яка укладена коаліційна угода між БЮТ, НУ–НС і Блоком Литвина чи між ПР і НУ–НС становитиме загрозу інтересам енергетичної та національної безпеки України. Та виглядатиме як завуальована спроба повернути до життя "Венко-Прикерченська. Ltd". Таку думку висловив у коментарі УНІАН екс-радник президента Віктора Ющенка Ярослав Лесюк . Водночас він підкреслив, що ця умова “в жодному разі не розглядається як рецепт побудови щасливої України для людей. Ідеться лише про збереження на цьому етапі залишків енергетичної, економічної та національної незалежності як фундаменту завтрашнього прогресу”.

Серед інших ідеологічних засад діяльності майбутньої коаліції експерт радив би розглядати такі:

– мораторій на будь-які дії щодо мовного питання;

– безумовне виведення у 2017 році ЧФ РФ з України;

– недопустимість приватизації та створення консорціуму з управління ГТС;

– продовження освітньої реформи в контексті незалежного тестування;

– негайна реформа НАК "Нафтогаз України" шляхом його поділу на три складові структури, котрі займатимуться відповідно продажем газу, його транспортуванням і зберіганням, та видобуванням. Проведення модернізації ГТС відповідно до Брюссельських домовленостей.