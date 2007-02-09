У Януковича очікують зустрічних кроків від Ющенка

Позитивне голосування членів парламентської коаліції за зміни до закону про Кабінет міністрів є кроком назустріч Президенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр, міністрів фінансів Микола АЗАРОВ.

«Уряд налаштований на конструктивну взаємодію з Президентом однозначно, - заявив М.АЗАРОВ. - І сьогоднішній крок, коли голосами антикризової коаліції вирішено ті питання, які поставив перед Кабінетом міністрів Президент країни, говорить про те, що ми реально зацікавлені в конструктивній співпраці».

При цьому він відзначив, що доля Закону «Про Кабінет міністрів» була зрозуміла спочатку, і було абсолютно очевидне, що він буде ухвалений і вступить в дію

Водночас, М.АЗАРОВ не виключив, що дія закону може бути припинена за рішенням Конституційного суду.

Разом з тим, він висловив переконання, що судді Конституційного суду – «люди надзвичайно відповідальні, вони розуміють, що таке закон про Кабінет міністрів в сьогоднішній ситуації в нашій країні», зазначивши при цьому, що жодне положення закону не суперечить діючій Конституції.

У зв`язку з цим перший віце-прем`єр зазначив, що уряд розуміє необхідність подальшого вдосконалення конституційної реформи, а також подальшого «налагодження системи виконавчої влади в країні».

Разом з тим, М.АЗАРОВ зазначив, що на сьогоднішній день в контексті економічного зростання, що намітилося, перед урядом стоять більш важливі завдання, пов`язані, зокрема, з реалізацією комплексу реформ в економіці і соціальній сфері, до реалізації яких планується приступити з другої половини 2007 року.

«Це значить, що нам потрібно напрацювати цілу масу законодавчих позицій, і тут нам співпраця з Президентом як повітря необхідна», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону „Про внесення змін до законів України „Про Кабінет міністрів України” і „Про місцеві державні адміністрації”.

“За” проголосували 240 народних депутатів з 441, зареєстрованого в сесійному залі.

Зокрема, не підтримали відповідний законопроект в першому читанні фракції БЮТ (тільки 4 члени цієї фракції проголосували “за”) і «Наша Україна».

За ухвалення законопроекту проголосували 189 членів фракції Партії регіонів, 31 – СПУ, 21- КПУ і 5 – позафракційних.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону „Про Кабінет Міністрів України”, відповідно до яких:

- Кабінет Міністрів України є сформованим і повноважним за умови складання присяги не менше двох третин від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України, встановленої Верховною Радою України. Тобто, Кабмін буде сформованим, якщо до його складу увійшли дві третини членів уряду, з урахуванням міністрів, представлення на яких вносить Президент України;

- повноваження члена уряду припиняються у разі звільнення його з посади за представленням: коаліції депутатських фракцій в парламенті або прем`єр-міністра України. Тобто, представлення про звільнення члена уряду може подавати і коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України;

- повноваження міністра оборони України і міністра закордонних справ України можуть бути припинені за представленням: коаліції депутатських фракцій в парламенті, Президента України або прем`єр-міністра України. Тобто, представлення про звільнення члена уряду може подавати також Президент України і коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України;

- уряд призначає і звільняє з посад заступників міністрів за представленням міністрів. Тобто, міністри можуть подавати представлення про звільнення свого заступника відразу в уряд, без додаткового звернення до прем`єр-міністра України;

- заступники міністра оборони України і міністра закордонних справ України призначаються після консультацій відповідного міністра з Президентом України;

- виключається положення, відповідно до якого Кабінет Міністрів України погоджує кандидатури заступників голів місцевих державних адміністрацій, які здійснюють свої повноваження в сферах, що відносяться до ведення Кабінету Міністрів України;

- уряд може відміняти акти місцевих державних адміністрацій з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України. При цьому не можуть бути скасовані акти, видані на виконання повноважень, делегованих відповідними місцевими радами;

- надається право Президенту України або уповноваженій їм особі брати участь в засіданнях уряду;

- надається право особі, уповноваженій Президентом України, брати участь в засіданні урядового комітету з правом дорадчого голосу.

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