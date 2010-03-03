Тимошенко: цей момент істини дуже потрібен для країни

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Верховна Рада саме на її вимогу розглядає питання про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, у той час, як вона з трибуни парламенту заявила, що питання про відставку уряду «сьогодні як раз за моєю вимогою» розглядається, народні депутати від Партії регіонів почали вигукувати, що не згодні з цими словами.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме під час голосування за відставку уряду хоче бачити, як «сьогодні розподіляються політичні сили в парламенті. Хто на себе бере відповідальність за життя країни».

Вона підкреслила, що дане голосування «буде дуже очевидним фактом – хто входить у коаліцію ЯНУКОВИЧА, хто з ЯНУКОВИЧЕМ співпрацює, і хто буде цілком і повністю відповідати за його політику». При цьому вона додала, що «цей момент істини дуже потрібен для країни».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «сірого немає, це хочуть створити в Україні сіре, а є чорне і біле, є боротьба за Україну, за її незалежність».

Після свого виступу ТИМОШЕНКО відразу залишила сесійну залу. Депутати від БЮТ провели свого лідера аплодисментами.