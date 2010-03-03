Генсек НАТО хоче поговорити з Януковичем

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявив у середу про своє бажання зустрітися з новим Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, передає РІА «Новости».

"Я буду радий зустрітися з новим Президентом України і обговорити майбутнє відносин", - сказав він журналістам у Брюсселі.

При цьому А.РАСМУССЕН підкреслив, що позиція НАТО відносно перспективи членства України в Північноатлантичному альянсі з приходом до влади В.ЯНУКОВИЧА не змінилася - країна одного разу може бути прийнята у члени НАТО за умови наявності такого бажання і виконання пов`язаних із цим натовських критеріїв.

"Україні приймати рішення відносно власного майбутнього", - наголосив Генсек НАТО.

За його словами, Україні вирішувати, чи сфокусує вона надалі відносини на партнерстві з Альянсом чи на вступі до військово-політичного блоку.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р. Президент України В.ЯНУКОВИЧ відвідав Брюссель з одноденним офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу - з Президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Натомість зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем НАТО А.РАСМУССЕНОМ не планувалася.