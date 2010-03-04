Чого чекають від Януковича в НАТО

Під час візиту до Брюсселя президент України Янукович відвідав ключові інституції ЄС, але не побував у НАТО. Попри це його в альянсі вже незабаром очікують і сподіваються на прагматичний підхід до співпраці.

Поінформовані джерела вказують, що новий президент України Віктор Янукович вже незабаром відвідає штаб-квартиру Північно-Атлантичного альянс, повідомляє "Німецька хвиля". Конкретного терміну однак не називають. Відомо, що візит відбудеться не за тиждень чи два, адже обговорення подальшого розвитку двосторонніх відносин, їх можливий формат, займе певний час.

У НАТО сподіваються на прагматичний підхід нового президента України до співпраці. В альянсі не очікують, що Янукович зробить заяву зразка березня 2003 року про те, що кінцевою метою співпраці є членство України в цій організації. Чи заяву зразка 2006 року, коли він заявив про неготовність України виконувати План дій щодо набуття членства.

У НАТО говорять про те, що започаткована нещодавно Річна національна програма, яка фактично стала замінником Плану дій щодо набуття членства, повністю відповідає інтересам України, адже спрямована на реформи, які необхідні Києву і на шляху до Європейського союзу. Саме це дає підстави говорити про те, що прагматичний підхід Януковича дозволить використати існуючий інструмент у повному обсязі.

Щодо подальшого просування Києва на шляху до членства, то позиція альянсу залишається незмінною, про що заявив у середу генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен: „Я хотів би наголосити, що позиція НАТО після президентських виборів така ж сама, якою була і до них: на Бухарестському саміті ми ухвалили рішення, що Україна, як і Грузія, будуть членами НАТО, якщо вони цього захочуть і якщо вони досягнуть необхідних критеріїв. Це – наша політики відкритих дверей. Зрештою, Україна сама буде визначати своє майбутнє. І це – наш головний принцип: кожна окрема країна вирішує для себе політику безпеки”.

У середині березня у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, де союзники разом з представниками України будуть обговорювати перспективи та пріоритети двосторонньої співпраці.