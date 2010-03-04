Литвин назвав найбільш ймовірного прем'єра

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає кандидатуру виконуючого обов`язки голови Партії регіонів і народного депутата Миколи АЗАРОВА найбільш вірогідною на пост прем`єр-міністра за будь-якої конфігурації нової парламентської коаліції.

Про це В.ЛИТВИН заявив у інтерв`ю газеті «Коммерсант - Украина» (№ 39 за 4 березня).

Він також висловив думку, що переговори про створення коаліції не триватимуть всі 30 днів, які визначені Конституцією. «Мені здається, що основна переговорна робота буде зроблена впродовж подальших двох днів», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що кандидатура М.АЗАРОВА є найбільш вірогідною за будь-якої конфігурації коаліції. «У Партії регіонів 172 голоси плюс 3 позафракційних, які фактично підтримують цю фракцію. Цього разу вони не упустять прем`єрство», - вважає В.ЛИТВИН.

Спікер також вважає, що вірогідність коаліції без НУ-НС та за її участі становить «60 на 40». «Тобто перший варіант більш вірогідний», - сказав В.ЛИТВИН.