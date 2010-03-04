У НУ-НС пояснили, чому просувають у прем'єри Ющенка

Українська народна партія вважає, що прем’єр-міністром України має стати представник націонал-демократичних сил і однією з цих кандидатур є екс-президент Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат від фракції НУ-НС, представник УНП Юрій КОСТЕНКО.

«Ми підтверджуємо свою позицію щодо підтримки кандидатури на посаду прем’єр-міністра, яка б уособлювала націонал-демократів, і серед таких кандидатур на першому місті є кандидатура Віктора ЮЩЕНКА», - сказав він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, УНП має свої принципи, на яких може відбутися переговорний процес щодо коаліції, зокрема, введення дворічного мораторію на питання, які можуть викликати суперечності у майбутній коаліції – зміна державного статусу української мови, інтеграція в НАТО, визнання учасників національно-визвольних змагань.

«Нова коаліція, яка здатна відстоювати національні інтереси, має базуватися на принципових засадах, які відстоюють національно-демократичні сили», - сказав він.

При цьому, за його словами, єдиний, хто може гарантувати виконання політичних домовленостей в межах нової коаліції, це прем’єр-міністр, який має представляти національно-демократичні сили.

Крім того, додав народний депутат, задля недопущення монополізації влади однією політичної силою, потрібно також закріпити за НУ-НС половину персонального складу уряду, включаючи, крім посади прем`єр-міністра, також міністра внутрішніх справ.