Янукович нарешті підписав указ про свою зарплату

Президент Віктор Янукович таки підписав обіцяний указ про 50-відсоткове скорочення власної заробітної плати. Документ під назвою “Про заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України” № 286/2010 оприлюднений на офіційному сайті голови держави.

Тож “з метою скорочення в умовах фінансової кризи видатків Державного бюджету України на фінансування діяльності Президента України, місцевих державних адміністрацій, а також з метою забезпечення виконання Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» Янукович велів Кабміну:

1) невідкладно вирішити в установленому порядку питання щодо скорочення заробітної плати Президента України на 50 відсотків;

2) передбачити при доопрацюванні законопроекту про Державний бюджет України на 2010 рік відповідне скорочення видатків на забезпечення діяльності Президента України, а також скорочення на 20 відсотків порівняно з видатками, визначеними на відповідні цілі у Державному бюджеті України на 2009 рік, видатків на забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених Президентом України для здійснення своїх повноважень, місцевих державних адміністрацій та направлення коштів, одержаних у результаті скорочення таких видатків, на виконання Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати».