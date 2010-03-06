Тимошенко: прем'єром буде Азаров, а інших просто обдурили

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що головою нового Кабінету міністрів України стане Микола АЗАРОВ, а решту всіх претендентів на цю посаду просто обвели навколо пальця.

Про це вона заявила в ефірі програми Шустер Live.

"Якщо ви стежите за процесом, то зараз кастинг прем`єр-міністрів проходить перед ЯНУКОВИЧЕМ. Усі їх кастинги – це дрібниця. Прем`єр-міністром буде АЗАРОВ, а всіх інших просто обвели навколо пальця", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, кажучи про голосування щодо недовіри уряду, вона висловила великий жаль, що представники українських демократичних і патріотичних сил продаються і зраджують свою ідеологію. За її інформацією, за це вони одержують від 3 до 5 млн. доларів.

"Мені дуже шкода, що ті люди, які нібито сповідують демократичні, патріотичні цінності, сьогодні поодинці за посади, за гроші починають підтримувати ту політику, яка діаметрально протилежна курсам, які проголошували і ЯЦЕНЮК, і ЮЩЕНКО, і ТІГІПКО. Мені шкода, що так дешево все продається. Коли голосувала «Наша Україна», вони точно знали, що у них розписані всі посади, що у них все розкладено – скільки кому грошей, які фінансові потоки, стратегічна власність. А коли зрозуміли, що обійдуться без них, згадали про свої національні цінності", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що таке поведінка депутатів свідчить про відсутність ідеологічних переконань. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що позиції прихильників нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з важливих питань, таких як мова, співпраця з Європою і Росією, використання ГТС та ін., розходяться з позиціями представників націонал-патріотичних сил, які підтримали відставку уряду.

"Які переконання?.. Позиції щодо мови розходяться, щодо створення зони вільної торгівлі. Це суперечить політиці ЯЦЕНЮКА, ЮЩЕНКА, націонал-патріотів. Так за що вони тоді стрункою зграєю туди перебігають? Ніяких принципових цінностей, ідеології, як сьогодні виявляється, немає. Є гроші, посади і благополуччя окремих людей", – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також вважає, що В.ЯНУКОВИЧ одним з перших указів мав би нагородити орденом "За заслуги" Віктора ЮЩЕНКА за його дії під час президентської виборчої компанії.

"Я думаю, що більшої допомоги, ніж ЮЩЕНКО, йому ніхто не зробив", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. В зв`язку з цим вона нагадала такі факти, як підписання Президентом В.ЮЩЕНКОМ змін до закону про вибори в період між першим і другим турами голосування, заклики В.ЮЩЕНКА не підтримувати нікого з кандидатів, які вийшли в другий тур.

"Обіцянки, які давалися Віктору Андрійовичу, що він буде прем`єр-міністром, вони зараз якраз відпрацьовуються, а, швидше за все, буде як завжди – пообіцяли і не зробили, як буває в українській політиці", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.