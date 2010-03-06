Тимошенко: Янукович у Брюсселі каже одне, в Москві - інше

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що візити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя і Москви демонструють те, що він почав використовувати політику подвійних стандартів.

Про це вона заявила в ефірі програми Шустер Live.

"Починається політика подвійних стандартів. Коли Президент приїжджає до Брюсселя, він говорить одне, і все це різко відрізняється від того, що він говорить, коли буквально через кілька днів приїжджає до Москви. Ці подвійні стандарти вже насторожують і світ, і країну", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що в Брюсселі В. ЯНУКОВИЧ заявив про намір модернізувати ГТС, створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом, підписати з ним угоду про асоціацію. "Тут же, відразу, приїхавши до Росії, до Москви, він сказав діаметрально протилежні речі", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

"Я хотіла б щоб у нас закінчилися ці погані традиції, коли президенти країни працюють то на східні, то на західні країни і намагаються догодити - що бажаєте, що дозволяєте. Це страшно. Коли я стежила за тим, що говорив ЯНУКОВИЧ у Москві, я була просто неприємно здивована. Коли Президент України приїхав без будь-якої своєї власної програми, не диктує ті інтереси, які треба захищати для країни, а просто "що бажаєте", коли він ще сказав, що "всі дороги, як кажуть, ведуть до Москви". Я вважаю, що всі країни треба поважати і співпрацювати з ними потрібно. Але справжній Президент України має жити з думкою і програмою, що всі дороги ведуть до Києва. Я хочу, щоб нарешті керівники країни жили Україною, а не догоджали направо і наліво", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона сказала, що була шокована заявою В. ЯНУКОВИЧА про плани створити газотранспортний консорціум. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, в такому разі Україна може втратити контроль над своєю ГТС - стратегічним об`єктом країни вартістю понад 150 млрд. доларів.