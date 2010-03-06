Тимошенко: я зроблю крок номер один

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що в Україні має бути створено сильну демократичну опозицію, яка зможе ефективно протистояти формуванню диктатури, порушенням Конституції та відстоювати національні інтереси держави.

"Ми сьогодні перейшли в опозицію, розуміючи, що зараз ми не можемо протидіяти цьому, але в той же час, я точно знаю, що така влада, яка долею не надана, вона не буде довговічною. Тому сьогодні ми будемо зміцнювати команду, ми будемо повністю перебудовувати всю систему нашої роботи. І в опозиції ми будемо надійно захищати кожен національний інтерес України і кожну людину", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі програми Шустер Live.

Екс-кандидат в Президенти заявила, що для неї першочерговим завданням є об`єднання всіх демократичних сил. "Я переконана, що зараз, знаходячись в опозиції, я зроблю крок номер один: я об’єднаю в опозицію всі демократичні сили. Я зроблю все, що я зможу для цього зробити, все що в моїх людських силах, для того, щоб об`єднана опозиція була сильною, щоб вона могла захистити Україну і кожного з вас", - пояснила вона.

З іншого боку, за словами Юлії Тимошенко, фракція БЮТ у парламенті використовуватиме всі механізми для удосконалення законодавства. "Ми зробимо все для того, щоб корисні для держави закони приймалися. І я буду першим ініціатором того, щоб за добрий закон у нас віддавалося 100% голосів", - підкреслила вона.

Лідер БЮТ також нагадала, що 9 березня біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться мітинг за участю "всіх людей, які мають волю, які мають силу, продовжити шлях і попрацювати в опозиції".

"Можливо, хтось мене сьогодні підтримує, хтось не підтримує – це нормально для демократичного суспільства. Але я хочу, щоб ви знали: ви на мене можете покладатися – як у владі, так і в опозиції", - заявила Юлія Тимошенко.