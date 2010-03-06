Експерт вважає, що у Москві Янукович виконав "певний ритуал"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час першого свого візиту до Росії не став входити в деталі взаємних проектів, оскільки не готовий до серйозніших розмов через відсутність пропрезидентської коаліції у Верховній Раді.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Експерт зауважив, що рідко під час першого закордонного президентського візиту доходить до серйозних заяв, котрі ведуть до кардинальних зрушень у відносинах.

"Це певний ритуал, який він виконав показуючи виразно, як формально бачить свої пріоритети: спочатку Брюссель потім Москва", - сказав він.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ також не виключив, що В.ЯНУКОВИЧ утримався від конкретніших заяв у питанні газотранспортного консорціуму, перебування у Криму Чорноморського флоту РФ та участі України в митному союзі з Росією, Білоруссю та Казахстаном, оскільки хотів зачекати детальніших пропозицій росіян щодо цього.

Нинішній український президент “не хоче першим класти карти на стіл”, - сказав експерт.

Він вважає, що сторони можуть повернутися до серйозніших розмов після створення нової коаліції та уряду.