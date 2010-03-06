Литвин упевнений, що втримається в кріслі спікера

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що він займатиме свою посаду навіть якщо його політична сила не увійде до складу коаліції з Партією регіонів.

Про це він заявив під час ефіру "Великої політики" на каналі Інтер.

"Володимир ЛИТВИН буде спікером Верховної Ради не залежно від того буде фракція входити чи не буде", - сказав він. При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що це дуже цікаве питання. Він також додав, що особисте не веде переговори про створення коаліції, оскільки є Головою ВР, а не лідером фракції його імені.