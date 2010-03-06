Янукович привітав жінок із 8 Березня
13:51, 06 березня 2010Політика
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"Ми всі – в боргу перед Вами"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав жінок зі святом 8 Березня.
Текст поздоровлення розміщено на сайті глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що жінки – «найкраща половина України», берегині домашнього вогнища.
«Ми любимо Вас. Ми зачаровані Вами, дорогі жінки. Ми шануємо Вас. За Вашу терплячість, мудрість, вірність. За те, що у Вашому серці – любов», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що не дарма кажуть, що саме ставленням до жінки і визначається рівень культури суспільства.
«Ми всі – в боргу перед Вами, дорогі жінки. Держава винна Вам. Але ми виправимо це становище», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ та побажав жінкам мудрості, здоров`я, радості, щастя та втілення всіх мрій.
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